Son dakika haber... 30. Uluslararası Alanya Triatlonu, Kovid-19 nedeniyle 2021'e ertelendi Son dakika spor haberi: Bu yıl 30. kez düzenlenmesi planlanan Uluslararası Alanya Triatlonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniye 2021 yılına ertelendi.

Bu yıl 30. kez düzenlenmesi planlanan Uluslararası Alanya Triatlonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniye 2021 yılına ertelendi.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, pandemi nedeniyle şartların gözden geçirildiği ve Alanya Belediyesi'yle alınan ortak karar ile organizasyonun 1 yıl ertelendiği belirtildi.

Yarışın ertelenmesiyle Alanya Triatlonu içerisinde yer alan ITU Paratriatlon Dünya Kupası ve ulusal organizasyonların, faaliyet takviminden çıkartıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA