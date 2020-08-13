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Son dakika haber: 30 bin lirayı çalıp kaçan şüpheliyi, trafik polisi yakaladı

Son dakika gündem haberine göre 30 bin lirayı çalıp kaçan şüpheliyi, trafik polisi yakaladıADANA'da, içi para dolu poşeti çalmaya çalışan Yusuf Ünlügençoğlu (51), bölgede bulunan bir trafik polisi tarafından yakalandı.

Son dakika haber: 30 bin lirayı çalıp kaçan şüpheliyi, trafik polisi yakaladı
13.08.2020 10:22 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:26

30 bin lirayı çalıp kaçan şüpheliyi, trafik polisi yakaladı

ADANA'da, içi para dolu poşeti çalmaya çalışan Yusuf Ünlügençoğlu (51), bölgede bulunan bir trafik polisi tarafından yakalandı. Olayın yaşandığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 8 Ağustos saat 17.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdulcelil A. bozdurduğu dövizin karşılığı olan 73 bin 800 lirayı siyah poşete koydu. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, parayı bankaya yatırmak için ATM'ye giden Abdülcelil A.?yı takip etti. Bu sırada şüpheli, içi para dolu poşeti almak için hamle yaptı, ancak Abdülcelil A. poşeti bırakmadı. Poşet yırtılınca kaldırıma dökülen paralardan yaklaşık 30 bin lirayı alan şüpheli, kaçmaya başladı. Abdülcelil A. şüphelinin arkasından koştu, ancak yetişemedi. Bu sırada çevredekiler de şüphelinin peşinden koşmaya başladı. Şüpheli, Abidin Paşa Caddesi'nde uygulama görevinde olan bir trafik polisi tarafından yakalanarak, etkisiz hale getirildi. Bu anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.CEZAEVİNDEN 5 AY ÖNCE ÇIKMIŞOlay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi emniyete götürdü. Şüphelinin, daha önce de 'hırsızlık', 'yankesicilik' gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen Yusuf Ünlügençoğlu olduğunu belirledi. Hırsızlık suçundan kaldığı cezaevinden 5 ay önce çıktığı öğrenilen Ünlügençoğlu'nun ifadesinde, poşetin içerisindeki paraları görünce kapkaç yapmaya karar verdiğini söylediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Ünlügençoğlu, çıkarıldığı mahkemece 'yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Ünlügençoğlu'nun çaldığı paralar, Abdülcelil A.?ya teslim edildi.


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Kaynak: DHA

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