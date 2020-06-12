Son dakika haber! 3 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı
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Son dakika haber! 3 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Son dakika 3. sayfa haberi... Yozgat'ta 2017 yılında tarlada av tüfeği ile öldürülen Hacı Ceylan'ın failleri jandarma tarafından yakalandı.

Son dakika haber! 3 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı
12.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:53

Yozgat'ta 2017 yılında tarlada av tüfeği ile öldürülen Hacı Ceylan'ın failleri jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Yozgat'ın Aydıncık İlçesine bağlı Boğazkaya köyü Deretarla mevkisinde 3 yıl önce av tüfeği ele öldürülen 67 yaşındaki Hacı Ceylan'ın katilleri, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Çekerek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca olayın aydınlatılması için özel ekip kuruldu. Jandarma ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip ile cinayeti işlediği iddia edilen B.K, V.E, M.D., A.K. ve F.K isimli şüphelileri tespit etti.

Jandarma ekipleri, şüphelilerin maktül Hacı Ceylan'a ait hayvanları çalmak amacıyla plan yaptıkları ve cinayetin bu nedenle işlendiğini belirledi. Bunun üzerine jandarma ekipleri operasyon düzenleyerek zanlıları gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemece yapılan yargılamada A.K., V.E, B.K. tutuklanırken M.D. ve F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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