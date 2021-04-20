Son dakika haber... 3 yıldır tek başına köylerdeki çocuklara yardım götürüyor
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Son dakika haber... 3 yıldır tek başına köylerdeki çocuklara yardım götürüyor

Son dakika haber... 3 yıldır tek başına köylerdeki çocuklara yardım götürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: BİTLİS (İHA) – Şaban Bingöl adlı genç, 3 yıldır köy köy dolaşarak topladığı çeşitli yardımları çocuklara ulaştırıyor.

BİTLİS (İHA) – Şaban Bingöl adlı genç, 3 yıldır köy köy dolaşarak topladığı çeşitli yardımları çocuklara ulaştırıyor.

Özellikle doğu illerindeki köylere giden Bingöl, topladığı giyim, kırtasiye ve oyuncak malzemelerini kendi imkanlarıyla çocuklara hediye ediyor. Sosyal medyada ünlüler dahil birçok takipçisi olan Bingöl, bu vesile ile topladıkları yardımlarla çocukların gönlünde taht kurdu.

Şimdiye kadar 6 il, 8 ilçe ve 70 köye giden Bingöl, bu gönüllülük harekatına destek bulduğu sürece devam etmek istediğini söyledi. Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Kartbastı köyüne de giden Bingöl, bu köy için Hizan'dan bir üniversiteli gencin kendisine ulaştığını söyledi. Instagram hesabı sayesinde Bitlis'teki çocuklara ulaştığını ifade eden Şaban Bingöl, "3 yıldır köy köy dolaşarak çocuklara mont, bot, çorap, kırtasiye malzemeleri ve oyuncak dağıtıyorum. Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Karbastı köyüne ise yine aynı ilçede yaşayan bir üniversiteli kardeşimiz sayesinde instagram da dolaşırken ulaştım. Yaşayamadığım çocukluğumu başkası yaşasın diye elimden geleni yapıyorum. Daha sonra üniversiteli kardeşimin bana atmış olduğu mesajı paylaştım. Yasemin Özilhan adlı ünlü ablamız bize destek çıktı. Sabah saatlerinden Bitlis'e doğru yola çıktım" dedi.

Köye 7 kilometre kalan araçlarının zinciri olmadığı için yolda kaldığını ifade eden Bingöl, sözlerine şöyle devam etti:

"340 kilometre gittik, köye 7 kilometre kala aracımız zinciri olmadığından dolayı yolda kaldı. Bitlis'te bir arkadaşı aradık, bize destek olup bir araç temin etti. O araca eşyamızı yükleyip gittik. Maalesef o araçta kardan dolayı yolda kalınca beraberimizde götürdüğümüz eşyalarımızı katırlara yükleyerek öyle köye gittik. En son köye vardığımızda çocukların yüzlerindeki o tebessüm yolda çektiğimiz zorlukları unutturdu. Çocuklara eşyalarımızı dağıttık. İnşallah bundan sonrada çocukları mutlu etmeye devam edeceğiz." - BİTLİS

Son dakika haber... 3 yıldır tek başına köylerdeki çocuklara yardım götürüyor
Son dakika haber... 3 yıldır tek başına köylerdeki çocuklara yardım götürüyor
Son dakika haber... 3 yıldır tek başına köylerdeki çocuklara yardım götürüyor
Son dakika haber... 3 yıldır tek başına köylerdeki çocuklara yardım götürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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