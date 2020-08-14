Son dakika haber... 3 yıldır aranan FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı Son dakika 3. sayfa haberi: Antalya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 3 yıldır aranan şüpheli yakalandı.

Antalya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 3 yıldır aranan şüpheli yakalandı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Burdur Sulh Ceza Hakimliğince hakkında 3 yıldır aranma kaydı bulunan ve örgütün kripto haberleşme ağı olan Bylock kullanıcısı Z.G. isimli şüpheli, Kepez ilçesinde bulunan bir adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Ekipler, Z.G.'yi hakkında adli işlem yapılmak üzere Isparta İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA