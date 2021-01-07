Son dakika haber | 3 üniversite mezunu imam, namaz sonrası çocuklara matematik dersi veriyor

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde imamlık yapan 3 üniversite mezunu Ahmet Çelik (28), namaz sonrası çocuklara hem Kuran-ı Kerim öğretiyor hem de matematik dersi veriyor. Öğrenciler ve köy halkıyla daha rahat iletişim kurabilmek için Zazaca öğrenen Çelik, "Hem dil öğrenmiş oldum hem de onların halini anlayarak onlarla muhabbet edebiliyorum. Amacımız bulunduğumuz çevreyi yeşillendirmek, çevremizdeki insanlara bir şeyler katabilmek, başka yerlere gittiğimiz zaman da burada kalıcı eserler bırakabilmektir" dedi.

İstanbul doğumlu Ahmet Çelik, 2011 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nü kazandıktan sonra öğrenimine devam ederken, 2014 yılında da Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ön lisans bölümünü kazanarak okumaya başladı. 2016'da her iki üniversiteden de mezun olan Çelik, 2017'de Genç ilçesi Servi Beldesi Tarlabaşı köyüne cami imamı olarak atandı. Çelik, 2018 yılında da Erzurum Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Tamamlama Programı'nı bitirdi. Çelik, namaz sonrası kalan boş vakitlerinde köyde yaşayan gençlere camide hem Kuran-ı Kerim öğretmeye hem de matematik dersi vermeye başladı. Farklı derslerde de öğrencilere yardım etmeye çalıştığın belirten Çelik, "Çünkü hem dini hem de fenni ilimlerin beraber olması tüm memleketler, devletler için çok önemlidir. Burada hem manevi gelişimlerine hem de okul gelişimlerine katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

'BOŞ ZAMANLARINDA KİTAP YAZDI'

Üniversite yıllarında yazmaya başladığı 'Matematik ne söyler?' adlı kitabını da köyde tamamladığını ifade eden Çelik, "Okul yıllarımda ders aralarında hep arkadaşlarımın sorularını çözerek onlara da ders anlatıyordum. Uzun zamandır da niyetim vardı. Göreve başlamam vesile oldu. Boş zamanlarımda kitap yazma üzerine çalışmalar yaptım. Amacım sadece kitap basmak değildi. İnsanlara faydalı olmayı hedefledim. Buraya yerleştikten yaklaşık 1 yıl içerisinde kitabı tamamladım. Alanında uzman hocalarımıza okutturduktan sonra son halini vererek basımını tamamladık. Şu anda da kitapçılarda ve internet sitelerinde bulunabiliyor. Kitap içerisinde üslü sayılarla ilgili keşfettiğim bir formül de var. Patentini almadım ama öncüsü olduğumu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

KÖY HALKIYLA RAHAT KONUŞMAK İÇİN ZAZACA ÖĞRENDİ

Görev yaptığı köydeki öğrenciler ve köy halkıyla daha rahat iletişim kurabilmek için Zazaca da öğrendiğini dile getiren Çelik, şunları söyledi:

"Öğrenmek bize avantaj sağladı. Öğrenciler ve cemaatle Zazaca konuşmaya başladım. Hem dil öğrenmiş oldum hem onların halini anlayarak onlarla muhabbet edebiliyorum. Amacımız bulunduğumuz çevreyi yeşillendirmek, çevremizdeki insanlara bir şeyler katabilmek, başka yerlere gittiğimiz zaman da burada kalıcı eserler bırakabilmektir"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı