Son dakika haber: 3 KIZ KARDEŞİN YANARAK ÖLDÜĞÜ EVİN, 1 GÜN ÖNCE TAHLİYESİ İSTENMİŞ

Edinilen son dakika gelişmesine göre KONYA'da iki katlı evde çıkan yangında odalarında uyuyan Suriye uyruklu kardeşler ikiz olan Fatma (4) ve Ayşe El İsmail (4) ile Nuran El İsmail'in (2) hayatını kaybettiği evin, kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verildiği ortaya çıktı.

KONYA'da iki katlı evde çıkan yangında odalarında uyuyan Suriye uyruklu kardeşler ikiz olan Fatma (4) ve Ayşe El İsmail (4) ile Nuran El İsmail'in (2) hayatını kaybettiği evin, kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verildiği ortaya çıktı. 3 kız kardeşten geriye etrafa saçılan oyuncakları kaldı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede ise yangının çıkış nedeninin elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı, evin elektrik tesisatının eski ve bağlantılarının düzenli olmadığı belirlendi.

Yangın, dün saat 23.10 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Saray Caddesi'nde iki katlı evin üst katında meydana geldi. Suriye uyruklu baba Cihat El İsmail (23) ve 8 aylık hamile eşi Kader El İsmail (21), alt katta oturdukları sırada, üst katta uyuyan çocukları ikiz Fatma ve Ayşe ile Nuran'ın odasında ilk belirlemelere göre elektrikli ısıtıcı nedeniyle yangın çıktı. Durumu fark eden komşuları olan akrabaları aileye ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

ÇOCUKLARDAN GERİYE OYUNCAKLARI KALDI

Bu sırada üst katta uyuyan çocuklarını kurtarmaya çalışan aile, hızla yayınlan yangında alevlerin odayı kaplaması nedeniyle içeriye giremedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bu sırada evin ahşap olan tavanı da çöktü. Müdahalenin ardından içeri giren itfaiye ekipleri, yanarak can veren 3 kardeşin cansız bedenini enkaz altından çıkarttı. 3 kardeşin cenazesi, Konya Şehir Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından bugün İşgalaman Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Adeta enkaza dönen evde, 3 küçük kızdan geriye oyuncakları kaldı.

YANAN EVİN YIKILMASI İÇİN BİR GÜN ÖNCE TAHLİYE TEBLİĞ EDİLMİŞ

Suriyeli ailenin 6 yıl önce Konya'ya geldiği, baba Cihat El İsmail'in de hem inşaatlarda çalışıp hem de kağıt toplayarak geçimini sağladığı öğrenildi. Yanan evin, mahalledeki kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verildiği ve bir gün öncede belediye ekipleri tarafından evin tahliye edilmesi için aileye haber verildiği ortaya çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede ise yangının çıkış nedeninin elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı, evin elektrik tesisatının eski ve bağlantılarının düzenli olmadığı belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı