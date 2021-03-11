Alkollü sürücü 3 can aldı

Alkollü sürücü 3 can aldı. Kocaeli'nde yaşanan trafik kazasında alkollü araç kullandığı için 3 kişinin hayatını kaybetmesine, 13 kişinin de yaralanmasına sebep olan şahsa ağırlaştırılmış müebbet ve 55 yıl hapis cezası verildi.

Kocaeli'de alkollü kullandığı aracıyla karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişinin ölümüne 13 kişinin de yaralamasına yaralanmasına sebep olan sürücü, ağırlaştırılmış müebbet ve 55 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, 8 Temmuz 2018 yılında İzmit Kandıra Tekke Köyü mevki D-605 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen Ömer Yağcı idaresindeki Fiat marka 34 FE 3074 plakalı otomobilin, hatalı sollama sonucu 4 araca çarpmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan 16 kişiden 3'ü ise hayatını kaybetti. Kazaya sebebiyet veren ve alkollü olduğu belirlenen sürücü Ömer Yağcı ise tedavisinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kasten ölüme ve yararlanmaya sebep olma' suçundan yargılanan sanık Ömer Yağcı, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

"Ben kimsenin ölmesini istemedim"

Taraf avukatlarının katıldığı duruşmada söz alan tutuklu sürücü Ömer Yağcı, pişman olduğunu dile getirdi. Mahkeme heyetinin söz vermesiyle savunmasını yapan sanık Yağcı, "Ben kimsenin ölmesini istemedim. Keşke kimse ölmeseydi" dedi.

Müebbet ve 55 yıl hapis

Yapılan savunmanın ardından mahkeme heyeti, 3 kişinin ölümüne 16 kişinin de yaralanmasına sebep olan Ömer Yağcı'ya ağırlaştırılmış müebbet ve 55 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı