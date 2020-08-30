Son dakika haber | 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıda 6 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haber | 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıda 6 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Adana'da 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

30.08.2020 23:16 | Son Güncelleme: 30.08.2020 23:21

Adana'da 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde, 3 gün önce meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 5 kişiyi daha gözaltına aldı.

Böylece soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 12'ye yükseldi.

Ekipler, olayda kullanıldığı tespit edilen 3 tabancayı da ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla, 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Gözaltındaki bir şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Olay

Ceyhan ilçesinde 27 Ağustos'taki silahlı saldırıda 2 kişi ölmüş bir kişi yaralanmıştı. Yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan kişi, araçtan indirildiği sırada uğradığı silahlı saldırıda sonucu öldürülmüştü.

Polis ekipleri yürüttükleri soruşturma kapsamında 7 kişiyi gözaltına almıştı.

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Son dakika haber | 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıda 6 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

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