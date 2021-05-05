Son dakika haber: 3 katlı bina yangında kullanılamaz hale geldi
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Son dakika haber: 3 katlı bina yangında kullanılamaz hale geldi

Son dakika haber: 3 katlı bina yangında kullanılamaz hale geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangın köylülerin yardımı ile söndürüldü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangın köylülerin yardımı ile söndürüldü.

Olay, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Hacıuslu köyünde meydana geldi. Sebebi henüz bilinmeyen nedenle 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Çatı bir anda tutuşurken, alevleri fark eden köy sakinleri yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın sırasında evde olan Hatice Önder (102), Nezahat Önder (55), Elif Çetin (28) yangın büyümeden evden çıkarıldı. Ev sakinlerinin dumandan etkilenmediği öğrenildi. Hacıuslu Köyü Muhtarı Akif Özsoy, yangın sırasında itfaiye ekiplerine haber verdiğini ancak şehir merkezine uzak oldukları için ekiplerin köye ulaşmaları uzun sürdüğünü ifade etti. Köy halkının yardımları ile yangın kontrol altına alındı. Hacıuslu köyüne gelen Devrek ve Kdz. Ereğli İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler binadaki yangını söndürerek daha sonra soğutma çalışması yaptı. Bölgeye Kdz. Ereğli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler de yönlendirildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, üst katta bulunan eşyaların tamamen yandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Son dakika haber: 3 katlı bina yangında kullanılamaz hale geldi
Son dakika haber: 3 katlı bina yangında kullanılamaz hale geldi
Son dakika haber: 3 katlı bina yangında kullanılamaz hale geldi
Son dakika haber: 3 katlı bina yangında kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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