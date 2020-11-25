Son dakika haber | 3 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama
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Son dakika haber | 3 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama

25.11.2020 18:03 | Son Güncelleme: 25.11.2020 18:07
Son dakika haber | 3 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama

Son dakika gündem haberine göre AYDIN'ın Kuşadası ilçesi merkezli İzmir ve Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi merkezli İzmir ve Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekipler, insan ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. 2 ay süren takibin ardından harekete geçen jandarma, dün, Aydın'ın Kuşadası ilçesi ile İzmir ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplam 4 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2'si Kuşadası, 1'i Gaziantep'te yakalanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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