Son dakika haber: 3 çocuk babası şahıs mahalle mezarlığında ölü bulundu
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Son dakika haber: 3 çocuk babası şahıs mahalle mezarlığında ölü bulundu

06.03.2021 18:02 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:07

Bir son dakika haberine göre 3 çocuk babası şahıs mahalle mezarlığında ölü bulundu Konya'nın Yunak ilçesinde evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen şahıs ilçeye bağlı Kurtuşağı mahallesinin mezarlığında ölü bulundu.

3 çocuk babası şahıs mahalle mezarlığında ölü bulundu

KONYA - Konya'nın Yunak ilçesinde evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen şahıs ilçeye bağlı Kurtuşağı mahallesinin mezarlığında ölü bulundu.

Olay Yunak'a bağlı Kurtuşağı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ecevit G. amcası tarafından mahalle mezarlığında yanında av tüfeğiyle ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri incelemesinin ardından şahsın cenazesi Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şahsın telefonla arayarak yaşamına son vereceğini söylemesi üzerine kardeşinin "Sakın öyle bir şey yapma. Biz borçlarını öderiz" dediği iddia edildi.

Son dakika haber: 3 çocuk babası şahıs mahalle mezarlığında ölü bulundu
Son dakika haber: 3 çocuk babası şahıs mahalle mezarlığında ölü bulundu
Son dakika haber: 3 çocuk babası şahıs mahalle mezarlığında ölü bulundu
Son dakika haber: 3 çocuk babası şahıs mahalle mezarlığında ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAYDAR SEÇKİN

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