Son dakika haber... 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gelen son dakika haberine göre Denizli'de polis ekiplerinin şüphelendiği araçtan 3 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
17.08.2020 17:52 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:08
Denizli'de polis ekiplerinin şüphelendiği araçtan 3 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
Denizli'de Güney ilçesinden Uşak iline doğru seyir eden araçtan şüphelenen polis ekipleri aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde ayrı tanklar içinde taşınan 3 bin litre akaryakıtın faturasız ve karayolu taşıma izni olmadığı tespit edildi. durdurulan aracın sürücüsü gözaltına alınırken 3 bin litre karışımlı kaçak akaryakıta ise el konuldu. - DENİZLİ
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Kaynak: İHA