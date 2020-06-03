Son dakika haber! 3 bin 500 yıllık küvet
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Son dakika haber! 3 bin 500 yıllık küvet

Son dakika haberleri: 3 bin 500 yıllık küvet Sivas'ta bulunan tarihi Hitit kenti, Sarissa'da ki arkeolojik kazılarda bulunan 3 bin 500 yılık küvetin aslı Sivas Müzesinde imitasyonu ise tarihi kentte sergileniyor Sivas'ta bulunan tarihi Hitit kenti, Sarissa'da ki arkeolojik kazılarda bulunan 3 bin 500 yılık küvetin...

03.06.2020 19:45 | Son Güncelleme: 03.06.2020 19:51

3 bin 500 yıllık küvet

Sivas'ta bulunan tarihi Hitit kenti, Sarissa'da ki arkeolojik kazılarda bulunan 3 bin 500 yılık küvetin aslı Sivas Müzesinde imitasyonu ise tarihi kentte sergileniyor

SİVAS - Sivas'ta bulunan tarihi Hitit kenti, Sarissa'da ki arkeolojik kazılarda bulunan 3 bin 500 yılık küvetin aslı Sivas Müzesinde imitasyonu ise tarihi kentte sergileniyor.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Başören köyü Akkuzulu mezrasında 1994 yılında Almanya Malburg üniversitesinden Prof.Dr. Andras Müler Karpe başkanlığındaki arkeolojik kazıda Hititlerin Anadolu'da ki en büyük kentlerinden bir tanesi olan Sarissa ortaya çıkartılmıştı. 3 bin 500 yıllık Sarissa antik kentinde bulunan bir çok eser tarihe ışık tuttu. Tarihteki ilk yazılı anlaşma olan "Kadeş barış anlaşmasının" bu kentte yapıldığı anlaşıldı. Tarihteki en eski küvetlerden biride bu kazılar sırasında bulundu. 3 bin 500 yıllık kırık küvet parçaları birleştirilerek oluşturulan tarihi küvet Sivas Arkeoloji Müzesinde koruma altına alınarak tarih sevenlerin ziyaretine sunuldu. Küvetin birde imitasyonu yapıldı. Bu imitasyon ile kazı çalışmalarına ara verilen Sarissa antik kentinde sergileniyor. Küvette, yaz aylarını Sarissa'da geçiren Hitit krallarının duş aldığı düşünülüyor.

"O zaman ki küvet bugünkünden orijinal"

Başören köyü Akkuzulu mezrası muhtarı Hüseyin Boran, Türkiye'de ki en önemli arkeolojik alanlardan birisi olan Sarissa bulunan küvetin bugünkilerden orijinal olduğunu belirterek, " Şuanda Sarissa'dayız. Burası Hititlilerin yerleşim alanı. Çorum Hattuşaş tan sonra ikinci büyük şehirleri burası. Buralar da tapınakları varmış. Oturdukları yerleşim yerleri varmış. Alman kazıcıya sorduğumda buralar kimseye kalmasın diye kendileri yakmış. Yada gelen düşmanları yakmıştır. Küvette var. O zaman ki küvet bugünkünden orijinal. Oturma odalarına kanalizasyon sistemi de döşemişler. Bugünkü imkanlar o zamanlar da onlarda olsaymış neler yapmazmışlar ki. Teknoloji o zaman daha iyiymiş" dedi.

Son dakika haber! 3 bin 500 yıllık küvet

Kaynak: İHA

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