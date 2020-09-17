Son dakika haber! 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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Son dakika haber! 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi... Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, anız yangınından çıkan duman nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

17.09.2020 21:04 | Son Güncelleme: 17.09.2020 21:09

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, anız yangınından çıkan duman nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunun Kızılkaya Kavşağı'nda, bir tarladaki anız yangınında çıkan dumanın yolda görüş mesafesini düşürmesi sonucunda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 31 T 5712 plakalı hafif ticari araç ve 06 BFK 459 plakalı tır ile 31 ACG 782 plakalı otomobil çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Son dakika haber! 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kaynak: AA

AA Editörü - Hüseyin Yıldız
Hüseyin Yıldız
AA Editörü
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