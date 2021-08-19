Son dakika haber! 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generaller Çetin Doğan ile Çevik Bir gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre 28 Şubat davasında cezası kesinleşen ve hakkında yakalama kararı verilen emekli generaller Çetin Doğan ile Çevik Bir gözaltına alındı.