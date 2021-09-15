Son dakika haber: Şehit yakını, gazi ve gazi yakını 278 kişi kamu kurumlarına atanacak - Haberler
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Son dakika haber: Şehit yakını, gazi ve gazi yakını 278 kişi kamu kurumlarına atanacak

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Şehit yakını, gazi ve gazi yakını 278 kişi kamu kurumlarına atanacak

Edinilen son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yarın 278 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yarın 278 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının atamaları, yarın saat 15.00'te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla gerçekleştirilecek atamalar, noter huzurunda gerçekleştirilecek.

278 şehit yakını, gazi ve gazi yakınından 74'ünün ataması, öğrenim durumlarına uygun olarak avukat, çocuk eğiticisi, dava takip memuru, fizyoterapist, hemşire, Kur'an kursu öğreticisi, laborant, mühendis, mimar, öğretmen, redaktör, psikolog, sağlık teknikeri, sosyolog, sosyal çalışmacı, teknisyen ve tekniker unvanlı kadrolara yapılacak.

Bu atama ile bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınının sayısı 46 bin 127'ye ulaşacak.

Atama sonuçlarına yarın saat 17.30 itibarıyla https://sosyalatama.aile.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek.

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Son Dakika Haberleri
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