Son dakika haber: 26 yıl hapis hapis cezası olan şahıs yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te çeşitli suçlardan 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Gaziantep'te çeşitli suçlardan 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince "kasten öldürme, basit yaralama, ve hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından aranan ve hakkında 26 yıl 1 ay kesin hapis cezası olan şahıs polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı