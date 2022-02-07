Son dakika haber | 26 yaşındaki gencin tuzağa düşürülerek öldürülmesinde 6 kişi tutuklandı - Haberler
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Son dakika haber | 26 yaşındaki gencin tuzağa düşürülerek öldürülmesinde 6 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | 26 yaşındaki gencin tuzağa düşürülerek öldürülmesinde 6 kişi tutuklandı

Son dakika haberi... Samsun'da 26 yaşındaki gencin tuzağa düşürülerek öldürüldüğü olayda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da 26 yaşındaki gencin tuzağa düşürülerek öldürüldüğü olayda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı AFAD Kavşağı'nda bir hafta önce saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir arkadaşı tarafından araçla olay yerine götürülerek burada araçtan inince silahlı saldırıya uğrayan 26 yaşındaki Yasin Yıldırım, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir gün sonra hayatını kaybetti. Polis, yaptığı araştırma sonucu cinayetin şüphelilerini 3 gün önce Bafra ilçesinde yakaladı. Aralarında aracıyla Yasin Yıldırım'ı olay yerine götüren ve Bafra ilçesinde şüphelileri evinde saklayan kişilerin de olduğu 7 şüpheli, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. 1 kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1'i 18 yaşından küçük 6 kişi ise tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Son dakika haber | 26 yaşındaki gencin tuzağa düşürülerek öldürülmesinde 6 kişi tutuklandı

Son dakika haber | 26 yaşındaki gencin tuzağa düşürülerek öldürülmesinde 6 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Mahallesi, Samsun, AFAD, 3. Sayfa, Haber

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