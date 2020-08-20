Son dakika haber: 26. Saraybosna Film Festivali'nin kazananları açıklandı
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Son dakika haber: 26. Saraybosna Film Festivali'nin kazananları açıklandı

Son dakika gelişmesine göre Dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl on-line olarak düzenlenen 26. Saraybosna Film Festivali'nin (SFF) kazanan yapımları açıklandı.

Son dakika haber: 26. Saraybosna Film Festivali'nin kazananları açıklandı
20.08.2020 22:29 | Son Güncelleme: 20.08.2020 22:32

Dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl on-line olarak düzenlenen 26. Saraybosna Film Festivali'nin (SFF) kazanan yapımları açıklandı.

"Saraybosna'nın Kalbi" adı verilen ödüller, internet üzerinden ve Bosna Hersek Radyo ve Televizyonundan (BHRT) canlı olarak yayınlanan programla sahiplerini buldu.

"En İyi Uzun Metrajlı Film" dalında ödülü Kosovalı yönetmen Visar Morina'nın "Exile" isimli yapımı kazanırken, Sırp yönetmen Mladen Kovacevic'in "Merry Christmas, Yiwu" filmi "En İyi Belgesel Film" dalında ödülün sahibi oldu.

Hırvat yönetmen Tin Zanic'in "Antiotpad" isimli yapımı "En İyi Kısa Film" dalında ödülün sahibi olurken, "En İyi Öğrenci Filmi" dalında ise ödülü, yönetmenliğini Zeynep Dilan Süren'in yaptığı "Büyük İstanbul Depresyonu" kazandı.

Öte yandan, Azeri yönetmen Ru Hasanov, "The Island Within" filmiyle en iyi yönetmen seçilirken, en iyi kadın oyuncu "Mare" filmindeki rolüyle Hırvat Marija Skaricic, en iyi erkek oyuncu ise "Digger" filmindeki rolüyle Yunan Vengelis Mourikis oldu.

Festivalde, "Saraybosna'nın Kalbi Onur Ödülü" de Danimarkalı oyuncu Mads Mikkelsen ile Meksikalı yönetmen Michel Franco'ya verildi.

Bugüne kadar birçok dünya yıldızı festivale katıldı

Bosna'daki savaşın (1992-1995) izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenmeye başlayan Saraybosna Film Festivali, çeyrek asrı aşan tarihi boyunca dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.

Festivale bugüne kadar Robert de Niro'dan Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten Orlando Bloom'a, Daniel Craig'den John Malkovich'e, Morgan Freeman'dan Nuri Bilge Ceylan'a kadar dünyaca ünlü çok sayıda isim katıldı.

Bu yılki festival, Bosnalı yönetmen Pjer Zalica'nın yönettiği TRT yapımı "Odaklan Babaanne" filminin dünya prömiyeriyle başlarken, Türkiye'nin yanı sıra bölge ve Avrupa ülkelerinden 49 filmin yarıştığı festivalde, Türk yönetmen Fatih Özcan'ın "Mavzer" filminin de dünya prömiyeri yapıldı.

Festivalde bu yıl "En İyi Uzun Metrajlı Film" dalında 8, "En İyi Belgesel Film" dalında 16, "En İyi Kısa Film" dalında 10, "En İyi Öğrenci Filmi" dalında ise 15 film yarıştı.

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Kaynak: AA

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