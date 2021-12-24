Son dakika haber | 250 motosikletin küle döndüğü yangının kamera görüntüleri ortaya çıktı

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Etiler Mahallesi, Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. İsmet İlhan'a ait motosiklet bayisinin dışında park halindeki motosikletlerin yanında yangın çıktı. İş yerinin olduğu binada oturanlar, alevlerin görünce balkonlarından hortum ile müdahale edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Yangının çıktığı iş yerinin bulunduğu binada oturan Halil İbrahim Tutuş "Çocuklarla evde oturuyorduk. Birden bir koku geldi. Aşağıya baktığımda birden alevler çıktı. Bu kadar büyük olduğunu düşünemedim. Balkonu yıkadığım hortumla müdahale etmeye çalıştım. Evimin içi komple duman oldu. İçeride yangın olmadı ama evin içi kapkara oldu" dedi.