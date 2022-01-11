Son dakika haber... 24 yıl önce Küçükçekmece'de kahvehaneye düzenlenen terör saldırısının faili yakalandı - Haberler
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Son dakika haber... 24 yıl önce Küçükçekmece'de kahvehaneye düzenlenen terör saldırısının faili yakalandı

Son dakika haber... 24 yıl önce Küçükçekmece'de kahvehaneye düzenlenen terör saldırısının faili yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar Tınbek - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... ÜSKÜDAR'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 1998 yılında Küçükçekmece'de 7 kişinin yaralandığı kahvehane saldırısının faillerinden Rıdvan Erden yakalandı.

ÜSKÜDAR'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 1998 yılında Küçükçekmece'de 7 kişinin yaralandığı kahvehane saldırısının faillerinden Rıdvan Erden yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyası kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü tarafından 3 Haziran 1998'de, Küçükçekmece Bayramtepe Mahallesi'nde bulunan Fatih Kahvehanesine gerçekleştirilen ve 7 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Rıdvan Erden'i (42) yakaladı. Üsküdar'da yakalanan Rıdvan Erden hakkında, "Devletin Egemenliği Altında Bulunan Topraklardan Bir Kısmını Devlet İdaresinden Ayırmaya Çalışmak" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.  Erden emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildiği bildirildi.


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Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar Tınbek - Son Dakika Haberleri

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