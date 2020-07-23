Son dakika haber... 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
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Son dakika haber... 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

Son dakika güncel haberi: Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ve AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Son dakika haber... 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
23.07.2020 15:09 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:09

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ve AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tutulmaz, mesajında, haber alma ve bunu yayma suretiyle toplumu aydınlatma, bilgilendirme, kamuoyu oluşturma gibi özgürlüklerin en önemli ve etkili aracı olarak görülen basının, demokratik toplumların olmazsa olmazı ve demokrasilerin en önde gelen kurumlarından birisi olduğunu belirtti.

Vali Mustafa Tutulmaz, şunları kaydetti:

"Basının toplumu yönlendirebilen, kamuoyu oluşturabilen bir güç olduğu değerlendirildiğinde, demokrasilerin ve ülkelerin gelişmesinde basının ve basın özgürlüğünün ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Basında sansürün kaldırılmasından sonra Türk basını; özgür, ilkeli ve evrensel etik değerlere bağlı anlayışla görev yaparak büyük bir mesafe kat etmiş, ülkemizde demokrasinin güçlenip gelişmesi, sağlıklı bir toplumun oluşması, temel hak ve özgürlüklerin korunması, kullanılması gibi yaşamsal konularda büyük ve önemli katkıları olmuştur. Basınımızın her zaman olduğu gibi dünya ve ülke sorunlarına duyarlı, meslek ilkeleri ve esaslarına gönülden bağlı, kişilik hak ve değerlerini gözeten özel yaşama saygı duyan bir anlayışla hareket ederek doğru, eksiksiz, tarafsız bilgi sunma çabası içinde olacağına, bu hassasiyet, duyarlılık ve sorumlulukla görev yapacağına inancımız sonsuzdur.

Bu anlamlı günün, basın sektörünün ve basın çalışanlarının sorunlarının dile getirildiği, çalışırken karşılaşılan güçlüklerin azaltılması ve daha verimli çalışma koşularının oluşması yönündeki girişimlere vesile olmasını diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, büyük bir emek, özveri ve alın teriyle önemli bir kamusal görevi yerine getiren basın mensuplarımızın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, görevlerini yaparken her zaman yanlarında olacağımızı ifade ediyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum."

"Basın mensuplarının rahat ve güvenli çalışma şartlarına kavuşmasını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

AK Parti Milletvekili Polat Türkmen ise doğru ve tarafsız yayıncılık anlayışıyla haberlerin halka ulaştırılması ve toplumun doğru habere erişimi noktasında önemli toplumsal görev icra eden, günümüz dünyasında büyük bir güç olan basının demokrasinin gelişmesini sağlayan en önemli kurumlardan olduğuna dikkat çekti.

Türkmen, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Ülke ve bölge menfaatleri ile kamu düzeni gibi değerleri korumak suretiyle sorumlu yayıncılık anlayışını üstlenen basınımız, demokratik kültürümüzün en etkili göstergesidir. Göreve geldiğimiz günden bu yana, yazılı ve görsel medya kuruluşlarıyla yakın diyalog içerisinde, mesleki sorunların çözümü noktasında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde basın mensuplarının daha rahat ve güvenli çalışma şartlarına kavuşmasını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyük bir özveriyle, gece gündüz demeden sorumlulukla yayın yapan yerel ve ulusal basın mensuplarımıza milletimiz adına yürekten teşekkür ediyor, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum."

"Basının özgür olması son derece önem taşımaktadır"

AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun da toplumun değerlerinin yanı sıra kişi haklarına ve özgürlüklere saygılı olan özgür basının demokrasinin güvencesi olduğunu vurguladı.

Toplumun sağlıklı haber alabilmesi ve olaylara farklı açılardan bakabilmesi adına basın mensuplarının tarafsız ifade özgürlüğünün olması gerektiğini belirten Tosun, şunları kaydetti:

"Ülkemizde maalesef bir dönem basına sansür uygulaması getirilmiş fakat 24 Temmuz 1908'de bu uygulamaya son verilmiştir. Kamuoyunun bilgilendirilmesi ve aydınlatılması gibi önemli bir görevi yerine getiren basının özgür olması son derece önem taşımaktadır. Toplumumuzun sağlıklı haber alabilmesi ve olaylara farklı açılardan bakabilmesi için basın temsilcilerimizin tarafsız ifade hürriyetinin olması şarttır. Her türlü fikrin özgürce tartışılması ve basın temsilcilerimizin her durumu kamuoyuna tarafsız aktarması konusunda önemli ilerlemeler olmuştur. Basın mensuplarımızın evrensel etik değerler kapsamında çalışmalarına devam edeceklerine inancım tamdır. Bu duygularla basında sansürün kaldırılışının 112. yıl dönümü ile basın çalışanlarının bayramını kutlarken, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden gazetecilere Allah'tan rahmet diliyorum."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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