Son dakika haber | 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Son dakika haberine göre Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Günaydın, mesajında, topumda meydana gelen olaylar hakkında kamuoyunu objektif, tarafsız ve doğru bilgilendirmenin basının temel görevi olduğunu belirtti.

Önemli bir misyon üstlenen gazetecilerin, bu ilkeler doğrultusunda ortaya koydukları emek, çaba ve gayretlerin takdir edilmesi gerektiğini ifade eden Günaydın, şunları kaydetti:

"Kamu yönetimi ve vatandaşlarımız arasındaki ilişkilerde önemli bir görev üstlenen basınımızın, vatandaşlarımızın gözü, kulağı ve sesi olarak, onların doğru bilgilendirilmesi ve haber alma haklarının en iyi şekilde gerçekleşmesi için ortaya koyacakları çalışmalar büyük önem arz etmektedir. Büyük bir sorumluluk ve görev anlayışı içerisinde görevini yerine getiren basın mensuplarımızın, eğitimden sağlığa, ekonomiden spora kadar her alanda ilimiz için yapılan çalışmalara verdikleri destek ve katkı için teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlar, görevlerini büyük bir fedakarlık ile yerine getiren basın mensuplarına sağlık, mutluluklar ve çalışma hayatlarında başarılar dilerim."

Kaynak: AA