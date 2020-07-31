Son dakika haber: 236 suçtan aranan bilgisayar korsanı yakalandı Son dakika güncel haberi... İnternet üzerinden işlediği 236 ayrı suçtan aranan ve 101 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Silivri'de yakalandı.

İnternet üzerinden işlediği 236 ayrı suçtan aranan ve 101 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Silivri'de yakalandı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden çeşitli suçlara karıştığı ve aranması bulunduğu belirlenen şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Emniyet ekiplerince şüpheli R.A. dün akşam saat 23.20 sıralarında Silivri Selimpaşa Merkez Mahallesinde gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan sorgusunda ise bilişim sistemleri üzerinden banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması, dolandırıcılık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, kişinin kendisini kamu görevlisi, banka, sigorta ve kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtıp bu kurumlarla ilişkili olduğunu söyleyerek dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme suçlarının da aralarında bulunduğu 236 ayrı suçtan aranmasının olduğu ve 101 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Vatan Caddesi'ndeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli R.A. bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA