Son dakika haber! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru
Son dakika haberi: Mersin'in Anamur ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.
Mersin'in Anamur ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.
İsmihan Çerçi Anaokulunda düzenlenen programda, öğrenciler şiirler okuyup, şarkılar söyleyerek 23 Nisan'ı kutladı.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maskeyle önlem alan öğrenciler, dans gösterisi de sundu.
Program, çeşitli eğitici yarışmalarla sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat