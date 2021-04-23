Son dakika haber... 23 Nisan doğumlu çocuklara yaş günü sürprizi

Son dakika haberler... Giresun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 Nisan doğumlu çocukların yaş günü kutlandı.

Giresun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 Nisan doğumlu çocukların yaş günü kutlandı.

Giresun'da Vali Enver Ünlü'nün talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerince doğum günü 23 Nisan olan 23 öğrenci belirlendi.

Öğrencileri evlerinde tek tek ziyaret ederek çeşitli hediyeler veren ekipler, doğum günü pastası keserek öğrencilerin yaş günlerini kutladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan ve doğum günü olan çocuklar unutulmadı.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu ile doğum günü sürprizini bir arada yaşatmak istediklerini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, "Valimizin talimatları doğrultusunda ilimizde doğum günü 23 Nisan olan çocuklar belirlendi. Bu çocuklarımızı öğretmenlerimizden oluşturduğumuz ekiplerle evlerinde ziyaret ederek sosyal mesafe kuralları göz önünde bulundurularak çeşitli hediyeler verdik. Çocuklarımız hem 23 Nisan hem de doğum günü coşkusunu bir arada yaşadılar" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı