Son dakika haber: 23 Nisan'a özel çocuklara 23 bisiklet hediye edildi
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Son dakika haber: 23 Nisan'a özel çocuklara 23 bisiklet hediye edildi

Son dakika haber: 23 Nisan'a özel çocuklara 23 bisiklet hediye edildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Bahçelievler Belediyesi, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında, 1 yıl içinde en çok kitap okuyan, satranç turnuvasında dereceye giren ve çekilişle hediye almaya hak kazanan öğrencilere bisiklet verdi.

Bahçelievler Belediyesi, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında, 1 yıl içinde en çok kitap okuyan, satranç turnuvasında dereceye giren ve çekilişle hediye almaya hak kazanan öğrencilere bisiklet verdi. 23 talihli de bu kapsamda bisikletlerine kavuştu.  

Bahçelievler Belediyesi, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlediği törenle çocuklara bisiklet hediye etti. Online olarak yapılan bisiklet çekilişinde hediye almaya hak kazanan 23 talihliye bisiklet verildi. Ayrıca, son bir yıl içinde 11 bilgi evinde en çok kitap okuyan 11 çocuğa 11 bisiklet hediye edildi, Online Satranç Turnuvası'nda 1., 2., ve 3. olan çocuklara da bisiklet hediye edildi. Ayrıca etkinlik kapsamında pandemi kurallarına uyarak jonglör, bisiklet gösterisi, uzun bacak gibi gösteriler gerçekleştirildi. 

Etkinlikte konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101'inci kuruluş yıl dönümü kutluyoruz. Rahat çalışabiliyorsak, iş yerimizi açabiliyorsak, kendi başımıza karar verebiliyorsak zamanındaki mücadelemize borçluyuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi. 

ÇOCUKLARA TAVSİYELER  

Dr. Bahadır, "Çocuklarımızın iyi eğitim almasını amaçlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bunu istiyor. İyi eğitimin dışında spor yapmanız önemli, eskiden spor salonları bu kadar yaygın değildi. Muhakkak sanatın bir dalıyla uğraşmanızı tavsiye ediyoruz. Drama, heykel, resim olabilir. Son olarak da yardım kuruluşlarında çalışmanızı öneririm. İnsanlara yardımcı olmak en güzel davranış" diye konuştu.  


Son dakika haber: 23 Nisan'a özel çocuklara 23 bisiklet hediye edildi
Son dakika haber: 23 Nisan'a özel çocuklara 23 bisiklet hediye edildi
Son dakika haber: 23 Nisan'a özel çocuklara 23 bisiklet hediye edildi
Son dakika haber: 23 Nisan'a özel çocuklara 23 bisiklet hediye edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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