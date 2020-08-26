Son dakika haber! 220 yıllık Taşhan turizmin hizmetinde
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! 220 yıllık Taşhan turizmin hizmetinde

Son dakika haberlerine göre Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2014 yılında elektrik kontağından çıkan yangın sonucu büyük bir tahribata uğrayan yaklaşık 220 yıllık Taşhan, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 7 milyon TL maliyetle restore edildi.

Son dakika haber! 220 yıllık Taşhan turizmin hizmetinde
26.08.2020 09:52 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:57

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2014 yılında elektrik kontağından çıkan yangın sonucu büyük bir tahribata uğrayan yaklaşık 220 yıllık Taşhan, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 7 milyon TL maliyetle restore edildi. Otel ve konaklama olarak hizmet veren Taşhan havadan görüntülendi.

2014 yılında Vezirköprü Belediyesi tarafından işletilirken çıkan yakında büyük zarar gören tarihi Taşhan, restorasyonun ardından 2020 yılında tekrar hizmet vermeye başladı. Restorasyon çalışmaları sonucunda bütün ahşap yerleri yenilendi. Avludaki döşemeleri elden geçirildi. 7 milyon TL tutarında bir harcama yapılan Taşhan, 2020 yılında Büyükşehir Belediyesi'ne kiralandı. Belediye ise burayı otel ve konaklama olarak kullanıyor. Taşhan'a ait bir inşa kitabesi bulunmuyor. Fakat yapı ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde bulunan Şehit Müftü Mustafa Bey'e ait vakfiyede köprü kazasından bir adet han yaptırdı ibaresi geçiyor. Bu vakfiyeye dayanarak yapının 1800 yılında Şehit Müftü Mustafa Bey Vakfı'nın gelirleri ile yapıldığı anlaşılıyor.

"TAŞHAN'I RESTORASYONUNA UYGUN BİR ŞEKİLDE TAMAMLADIK"

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk, "Vezirköprü Taşhan 2006 yılında geniş kapsamlı bir restorasyon çalışması yapılmıştı. 2014 yılının Eylül ayında çıkan yangın sonucu büyük bir tahribata uğradı. Daha sonra 2015 yılının sonlarına doğru biz buranın restorasyon ihalesini yaptık. Yangından sonra 7 milyon TL harcayarak restorasyonu aslına uygun bir şekilde tamamladık. Şu anda Büyükşehir Belediyesinin kirasında olan bu yer halkın hizmetine sunuldu. Yapılan restorasyonda tüm taşıyıcı sistemleri elden geçirdik. Bütün ahşapları yeniledik ve avludaki döşemeleri elden geçirdik. Aslına uygun bir konuma getirdik. Halkın ve turizmin hizmetine sunduk" dedi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Vezirköprü Taşhan, güneyden kuzeye doğru alçalan bir alanda kurulmuş. Güneye bakan giriş cephesi 100. Yıl Caddesi'ne, batısı Taceddin İbrahim Paşa Camisi'ne kadar uzanan bir sokağa açılıyor. Han; dıştan 33 x 39 metre ölçüsünde, hafif yamuk bir dikdörtgen şeklinde olup, ortadaki avlunun çevresinde sıralanan iki katlı hücre ve revaklar ile kuzeyde bir develikten oluşuyor.

Tarihi Taşhan Samsun Büyükşehir Belediyesi kiralanarak otel ve konaklama olarak işletiliyor.

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı Ekonomi
Son Dakika: Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun 3. Sayfa
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım Güncel
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın 3. Sayfa
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi...
Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti Dünya
Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı Güncel
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Ev sahibi ile denk gelen hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı
Ev sahibi ile denk gelen hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
Sel felaketinden geriye kalan çamurda, kimisi altınlarını kimisi veresiye defterini arıyor
Sel felaketinden geriye kalan çamurda, kimisi altınlarını kimisi veresiye defterini arıyor
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
Türkiye Futbol Federasyonu, genç oyuncuların oynayacağı B Takımlar Ligi'ni kuruyor
Türkiye Futbol Federasyonu, genç oyuncuların oynayacağı B Takımlar Ligi'ni kuruyor
Bursa'da gerçekleştirilen Fırtına-16 operasyonunda çok sayıda hap ve esrar ele geçirildi
Bursa'da gerçekleştirilen Fırtına-16 operasyonunda çok sayıda hap ve esrar ele geçirildi
Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi
Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi için Guardiola, devreye girdi
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi için Guardiola, devreye girdi
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! Ayyüce ve Eray arasında gerginlik
MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! Ayyüce ve Eray arasında gerginlik
Türk takımları, Şampiyonlar Ligi'ne direk katılamama tehlikesiyle karşı karşıya
Türk takımları, Şampiyonlar Ligi'ne direk katılamama tehlikesiyle karşı karşıya
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Mustafa Sandal Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza İzmir Giresun Karadeniz
Şu an buradasınız: Son dakika haber! 220 yıllık Taşhan turizmin hizmetinde - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 10:14:45. #1.14#
title