Son dakika haber! 21 yaşındaki kadının arkadaşının evinde şüpheli ölümü
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Son dakika haber! 21 yaşındaki kadının arkadaşının evinde şüpheli ölümü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre 21 yaşındaki kadının arkadaşının evinde şüpheli ölümü Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 21 yaşındaki kadın, arkadaşının evinde bilinmeyen bir sebeple hayatını kaybetti.

21 yaşındaki kadının arkadaşının evinde şüpheli ölümü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 21 yaşındaki kadın, arkadaşının evinde bilinmeyen bir sebeple hayatını kaybetti. Genç kadının ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri, evdeki şahsı gözaltına aldı.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Koşu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Öykü Yüngün dün gece saatlerinde arkadaşı olduğu öğrenilen Nihat Ş.'nin evine geldi. Bugün öğlen saatlerde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Nihat Ş., Öykü Yüngün'ü evde ölü bulduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Yüngün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölümü şüpheli bulundu

Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından Yüngün'ün ölümü şüpheli bulundu. Yüngün'ü ölü bulduğunu iddia eden Nihat Ş. gözaltına alındı. Şahsın polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde, gece işe gitmek için evden ayrıldığını, sabah döndüğünde ise Yüngün'ü ölü bulduğunu söylediği öğrenildi. Nihat Ş.'nin öğlen saatlerinde ise bir komşusundan merdiven isteyerek eve balkondan girdiği öğrenildi.

Ölüm sebebi otopsi incelemesi sonrasında belli olacak

Evde olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısı tarafından inceleme yapıldı. İncelemelerin ardından Yüngün'ün cenazesi otopsi incelemesi için Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, Yüngün'ün kesin ölüm sebebinin otopsi incelemesinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber! 21 yaşındaki kadının arkadaşının evinde şüpheli ölümü
Son dakika haber! 21 yaşındaki kadının arkadaşının evinde şüpheli ölümü
Son dakika haber! 21 yaşındaki kadının arkadaşının evinde şüpheli ölümü
Son dakika haber! 21 yaşındaki kadının arkadaşının evinde şüpheli ölümü
Son dakika haber! 21 yaşındaki kadının arkadaşının evinde şüpheli ölümü
Son dakika haber! 21 yaşındaki kadının arkadaşının evinde şüpheli ölümü
Son dakika haber! 21 yaşındaki kadının arkadaşının evinde şüpheli ölümü
Son dakika haber! 21 yaşındaki kadının arkadaşının evinde şüpheli ölümü
Son dakika haber! 21 yaşındaki kadının arkadaşının evinde şüpheli ölümü
Son dakika haber! 21 yaşındaki kadının arkadaşının evinde şüpheli ölümü
Son dakika haber! 21 yaşındaki kadının arkadaşının evinde şüpheli ölümü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber

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