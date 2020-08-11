Son dakika haber... 21 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
Son dakika haberlerine göre MSB: "Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen, Zeytin Dalı bölgesinde 19 PKK/YPG'li, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.
11.08.2020 12:22 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:31
MSB: "Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen, Zeytin Dalı bölgesinde 19 PKK/YPG'li, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı."
(İHA)
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Kaynak: İHA