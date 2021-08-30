Son dakika haber | 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları W1 makaralı yay bireysel kategorisinde İranlı rakibi Mohammedreza Zandi'yi mağlup eden milli sporcu Bahattin...
Son dakika habere göre 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları W1 makaralı yay bireysel kategorisinde İranlı rakibi Mohammedreza Zandi'yi mağlup eden milli sporcu Bahattin Hekimoğlu, bronz madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları W1 makaralı yay bireysel kategorisinde İranlı rakibi Mohammedreza Zandi'yi mağlup eden milli sporcu Bahattin Hekimoğlu, bronz madalya kazandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı