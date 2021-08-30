Son dakika haber | 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları W1 makaralı yay bireysel kategorisinde İranlı rakibi Mohammedreza Zandi'yi mağlup eden milli sporcu Bahattin...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları W1 makaralı yay bireysel kategorisinde İranlı rakibi Mohammedreza Zandi'yi mağlup eden milli sporcu Bahattin...

Son dakika haber | 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları W1 makaralı yay bireysel kategorisinde İranlı rakibi Mohammedreza Zandi'yi mağlup eden milli sporcu Bahattin...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika habere göre 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları W1 makaralı yay bireysel kategorisinde İranlı rakibi Mohammedreza Zandi'yi mağlup eden milli sporcu Bahattin Hekimoğlu, bronz madalya kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları W1 makaralı yay bireysel kategorisinde İranlı rakibi Mohammedreza Zandi'yi mağlup eden milli sporcu Bahattin Hekimoğlu, bronz madalya kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, Bahattin Hekimoğlu'nu yenerek finale...
Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, Bahattin Hekimoğlu'nu yenerek finale...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Murat Boz Hande Erçel Deniz Akkaya Kaan Yıldırım
Spor Muslera Cristiano Abdullah Avcı Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber | 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları W1 makaralı yay bireysel kategorisinde İranlı rakibi Mohammedreza Zandi'yi mağlup eden milli sporcu Bahattin... - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 15:18:34. #1.16#

title