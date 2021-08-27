Son dakika haber... 200 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
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Son dakika haber... 200 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

Son dakika haber... 200 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... DENİZLİ'de, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

DENİZLİ'de, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen kişilere yönelik yaklaşık 1 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. Şüphelilerin kaldıkları adresleri belirleyen polis, dün, eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. 200 polisin katıldığı, dron destekli operasyona, narkotik dedektör köpeği İsco da kullanıldı. 25 adrese yapılan baskınlarda, 21 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette paketlenmiş çok sayıda uyuşturucu madde, 6 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

KASA VE YASTIK İÇİNDE PARALAR ELE GEÇİRİLDİOperasyonda kapsamındaki Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde eve yapılan baskında uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para, uyuşturucu madde ve ruhsatsız 6 tüfek ele geçirildi. Evde yapılan aramalarda, çelik kasadaki torbalar içerisinde 200 bin TL, yastık içerisine gizlenmiş 70 bin TL ile çok sayıda altın ve bileziğe el konuldu. Evin önünde bulunan bir ağacın kovuğunda da bir miktar bonzai ile 2 hassas terazi ele geçti. Etrafında çok sayıda güvenlik kamerası bulunan evde yaşayan şüphelilerin, bu sayede çevre kontrolü sağladıkları belirlendi.

Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 19'u tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son dakika haber... 200 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
Son dakika haber... 200 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
Son dakika haber... 200 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
Son dakika haber... 200 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
Son dakika haber... 200 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
Son dakika haber... 200 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
Son dakika haber... 200 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
Son dakika haber... 200 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
Son dakika haber... 200 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
Son dakika haber... 200 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
Son dakika haber... 200 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
Son dakika haber... 200 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
Son dakika haber... 200 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
Son dakika haber... 200 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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