Son dakika haber! 200 marka, Gaziler Günü'nde şehit yakını ve gazilerin alacağı ürünlere indirim yapacak

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, bu yıl Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e "gazilik" unvanı verilmesinin 100. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, " 19 Eylül Gaziler Günü'nde çok daha büyük bir heyecanla kahramanlarımıza şükranlarımızı sunacağız. Gaziler Günü hakkında farkındalığı arttırmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'iş birliği yapılacak sivil toplum örgütü' olarak BMD'nin seçilmesinden de ayrıca gururluyuz." ifadelerini kullandı.

BMD'den yapılan açıklamaya göre, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e "gazi" unvanı verilmesinin 100. yıl dönümünde BMD üyesi markalar tarafından gaziler ve şehit yakınları için özel bir kampanya düzenlenecek. BMD üyesi 200'e yakın marka, gazi ve şehit yakınlarının 19 Eylül'de yapacakları alışverişlerde yüzde 10 ila 50 arasında değişen oranlarda indirim yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BMD Başkanı Sinan Öncel, ulusal bağımsızlık başta olmak üzere ülkenin tüm değerlerini canları, kanları pahasına mücadele eden şehit ve gazilere borçlu olduklarını belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün de bir gazi olduğunu hatırlatan Öncel, şunları kaydetti:

"Büyük Önder'e 1921'de Sakarya Meydan Muharebesi sırasında atından düşerek yaralanması nedeniyle TBMM tarafından 'gazi' unvanı verilmişti. İşte o gazilik unvanının verilişinin 100. yıl dönümü olduğu için 19 Eylül'deki 'Gaziler Günü'nde çok daha büyük bir heyecanla kahramanlarımıza şükranlarımızı sunacağız. Gaziler Günü ile ilgili farkındalığı arttırmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'iş birliği yapılacak sivil toplum örgütü' olarak BMD'nin seçilmesinden ayrıca gururluyuz.

Bugüne özel BMD üyesi 200'e yakın markamız 19 Eylül'de gazilerimizin ve şehitlerimizin yakınlarının yapacakları alışverişlerde yüzde 10 ila yüzde 50 arasında indirim uygulayacak. İndirim yapacak markalarımız Bakanlık tarafından şehit yakınları ve gazilerimize iletilecek. Ayrıca biz de BMD'nin birlesmismarkalar.org.tr adresinden duyuracağız. Mağazalarımız o güne özel afişlerle donatılırken çalışanlarımız da yakalarına gaziler günü rozeti takacak. Gazilerimize şükran duygularımızı belirtirken farkındalığın artmasına biraz olsun katkıda bulunabileceğimiz için mutluyuz. Kampanyamıza destek veren tüm BMD markalarına teşekkür ediyorum."

Bu arada Gaziler Günü ile ilgili BMD tarafından hazırlanan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da onaylanan kamu spotu, 19 Eylül'de televizyonlarda gösterime girecek.

Kamu spotunda Mardin Nusaybin'de binbaşı rütbesi ile katıldığı hendek operasyonları sırasında yaralanarak "gazi" olan Necmettin Tetik rol aldı. Necmettin Tetik, halen albay rütbesi ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'nda "Eğitim Öğretim Başkanı" olarak görev yapıyor.