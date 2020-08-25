Son dakika haber | 200'den fazla jandarma Dereli'de iş yerlerinin temizlik çalışmasına katılıyor Son dakika yaşam haberi: Giresun'da selden en fazla etkilenen Dereli ilçe merkezindeki iş yerlerinin ve dükkanların temizlik çalışmasına 200'den fazla jandarma er destek veriyor.

Giresun'da selden en fazla etkilenen Dereli ilçe merkezindeki iş yerlerinin ve dükkanların temizlik çalışmasına 200'den fazla jandarma er destek veriyor.

Giresun'daki çeşitli ilçelerde görev yapan askerler bugün Dereli'ye getirilerek vatandaşların iş yerlerinin temizlenmesine yardımcı oldular. 2'şerli 3'erli gruplar halinde dükkanlara giren askerler vatandaşların temizlik çalışmasını bitirmesini ve normal hayatlarına dönmeleri için çaba sarfettiler. Bayan astsubayların da temizlik çalışmaları için ilçeye geldiği gözlendi.

İlçedeki esnaflar bu durumdan duydukları memnuniyeti "Askerlerimiz bizi hiç yalnız bırakmadı. Her daim yanımızdaydılar temizlik çalışmasına katılıyorlar, Allah bizi askersiz bırakmasın" diyerek dile getirdiler.

Esnaflar, jandarmanın yanı sıra polislerin de sivil kıyafetleri ile dükkanlarda temizlik çalışmasına katılarak kendilerine destek olduğunu belirttiler. - GİRESUN

Kaynak: İHA