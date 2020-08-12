Son dakika haber! 20 yaşındaki motosiklet sürücüsünün can verdiği kaza kamerada Son dakika haberleri... 20 yaşındaki motosiklet sürücüsünün can verdiği kaza kamerada Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile çarpışarak ağır yaralanan 20 yaşındaki genç motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

20 yaşındaki motosiklet sürücüsünün can verdiği kaza kamerada

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile çarpışarak ağır yaralanan 20 yaşındaki genç motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Meydana gelen kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde Akyazı ilçesi Şehit Furkan Çelik Caddesi Batakköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeden ara sokağa dönüş yapmak isteyen B.V. yönetimindeki otomobile aynı istikamette seyir halinde olan Emre Dalkılıç idaresindeki motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrularak yol kenarına düşen motosiklet sürücüsü Dalkılıç ağır yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan 20 yaşındaki genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; cadde üzerinden ara sokağa dönüş yapmak isteyen otomobile, motosikletin çarpma anı ve daha sonrasında genç sürücünün yol kenarına savrulduğu anlar ile kazayı görerek bölgeye koşan vatandaşlar yer aldı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA