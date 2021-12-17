Son dakika haber: 2 yıl önce cezaevinden firar etmişti, şafak operasyonuyla yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: 2 yıl önce cezaevinden firar etmişti, şafak operasyonuyla yakalandı

Son dakika haber: 2 yıl önce cezaevinden firar etmişti, şafak operasyonuyla yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Kastamonu'da, 2 yıl önce tutuklu bulunduğu açık cezaevinden firar eden ve 21 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, düzenlenen şafak operasyonuyla yakalandı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da, 2 yıl önce tutuklu bulunduğu açık cezaevinden firar eden ve 21 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, düzenlenen şafak operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT Timleri, 2019 yılında tutuklu bulunduğu açık cezaevinden firar eden ve çok sayıda suçtan 21 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Tolga K. (30) isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Titiz bir çalışma ile şahsı bulmak için çalışmalarını yürüten ekipler, şahsın farklı illerde saklandığını ve en son Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir arkadaşının evinde kaldığını belirledi.

Evi takibe JASAT dedektifleri sabahın erken saatlerde operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde uzun süredir cezaevi firarisi olarak aranan Tolga K. ve arkadaşı O.D. (27) bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatlarıyla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar, güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU

Son dakika haber: 2 yıl önce cezaevinden firar etmişti, şafak operasyonuyla yakalandı

Son dakika haber: 2 yıl önce cezaevinden firar etmişti, şafak operasyonuyla yakalandı

Liseli Gamze Açar'ın adli raporu çıktı! Katillerin 'uyuşturucu krizine girmişti' iddiası çürütüldü

Liseli Gamze Açar'ın adli raporu çıktı! Katillerin 'uyuşturucu krizine girmişti' iddiası çürütüldü

 Bebeğin ağlamasını duyan komşular ekiplere haber verdi, içeri girilince anne asılı halde bulundu

Bebeğin ağlamasını duyan komşular ekiplere haber verdi, içeri girilince anne asılı halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title