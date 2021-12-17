Son dakika haber: 2 yıl önce cezaevinden firar etmişti, şafak operasyonuyla yakalandı

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da, 2 yıl önce tutuklu bulunduğu açık cezaevinden firar eden ve 21 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, düzenlenen şafak operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT Timleri, 2019 yılında tutuklu bulunduğu açık cezaevinden firar eden ve çok sayıda suçtan 21 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Tolga K. (30) isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Titiz bir çalışma ile şahsı bulmak için çalışmalarını yürüten ekipler, şahsın farklı illerde saklandığını ve en son Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir arkadaşının evinde kaldığını belirledi.

Evi takibe JASAT dedektifleri sabahın erken saatlerde operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde uzun süredir cezaevi firarisi olarak aranan Tolga K. ve arkadaşı O.D. (27) bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatlarıyla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar, güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU