Son dakika haber! 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
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Son dakika haber! 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

30.10.2020 22:18 | Son Güncelleme: 30.10.2020 22:22

Son dakika gelişmesine göre Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Mustafa Şahin (47) yönetimindeki 52 DL 686 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Direkli-Bedirli kavşağında, Ünsal Güldemir'in (35) kullandığı 55 LN 789 plakalı otomobille çarpıştı.

Şahin'in kullandığı otomobilde bulunan Ercan Saku olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler ile Şenol (35), Arzu ve Kumsal (3) Saku yaralandı.

Kentteki hastanele kaldırılan yaralılardan Kumsal Saku da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Arzu Saku'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Son dakika haber! 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Son dakika haber! 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Son dakika haber! 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Son dakika haber! 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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