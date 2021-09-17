Son dakika haber | 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada 2 tutuklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada 2 tutuklama

Son dakika haberleri: Kayseri'de iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya ilgili olarak 2 kişi tutuklandı.

Kayseri'de iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya ilgili olarak 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 20. Cadde üzerinde dün meydana gelen olayda iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı Kavga çıktı. Çıkan kavganın büyümesi üzerine silahlar çekilirken, E.S. ve A.S. bacaklarından vuruldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulanslar ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan E.T. ve M.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, olay yerinde zarar gören araçlarda da inceleme yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, B.K., E.T., G.K. ve G.Ü.'nün olaya karıştığını tespit etti. Şüpheli 4 kişi polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan E.T. ve G.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Siirt'te sahte avukat duruşmaya katılacağı sırada polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı

Siirt'te sahte avukat duruşmaya katılacağı sırada polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı

 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalan işçi hayatını böyle kaybetti

1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalan işçi hayatını böyle kaybetti

 İranlı iş adamının kripto paralarını gasp ettiler

İranlı iş adamının kripto paralarını gasp ettiler
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Amelia Hamlin Kaan Urgancıoğlu
Spor Fatih Terim Halis Özkahya Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Şenol Güneş Rıza Çalımbay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber | 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada 2 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 21:27:55. #1.17#