Son dakika haber... 2 kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı
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Son dakika haber... 2 kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı

09.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:12

Son dakika gündem haberine göre İstanbul Çekmeköy'de dün kaybolan iki kardeş evlerinin yakınlarında bulunan bir inşaatın asansör boşluğu için kazılan yağmur suyu ile dolmuş çukurunda ölü bulundu.

İstanbul Çekmeköy'de dün kaybolan iki kardeş evlerinin yakınlarında bulunan bir inşaatın asansör boşluğu için kazılan yağmur suyu ile dolmuş çukurunda ölü bulundu. Ölü bulunan çocukların inşaat alanına doğru yürüdüğü son görüntüler ortaya çıktı.

Olay, Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi Mutlu Sokak'ta gece saatlerinde meydana gelmişti. İddiaya göre Hanife ve İlker Büyür çiftinin çocukları 4 yaşındaki Hasan ile 8 yaşındaki Hüseyin öğlen saat 12.00 sıralarında kayboldu. Durumu fark eden aile fertleri olayı polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arama çalışmaları sonucu çocuklara dair bir iz bulamadı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde ise Büyür ailesinin yaşadığı evin arkasında bulunan inşaat için açılan içi su dolu asansör boşluğunda çocukların cansız bedeni bulundu. Bölgeye itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri ise bölgede detaylı inceleme yaptı. Yapılan inceleme çalışmaları sonucu ise hayatını kaybeden iki kardeş adli tıp morguna kaldırıldı. İnşaat alanında ölü bulunan 2 çocuğun son görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 çocuk yürüyerek binanın arka tarafında bulunan inşaat alanına doğru yürüdükleri görünüyor.

(İHA)

Son dakika haber... 2 kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haber... 2 kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haber... 2 kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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