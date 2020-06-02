Son dakika haber! 2 Haziran Salı DHA Spor Gündemi

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Son dakika spor haberi... GALATASARAY11.00 Sarı-kırmızılılar, Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
02.06.2020 09:37 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:37
GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılılar, Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞSiyah-beyazlılar, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
FENERBAHÇESarı-lacivertliler, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde Kayserispor maçının çalışmalarını sürdürecek.
TRABZONSPORBordo-mavililer, Göztepe maçının hazırlıklarına devam edecek.
BAŞAKŞEHİR11.00 - 17.00 Turuncu-lacivertliler, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
SÜPER LİG
Süper Lig'de yer alan takımlar, hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: DHA