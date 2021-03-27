Son dakika haber! 2 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı
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Son dakika haber! 2 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! 2 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen kişilerin ikametlerine operasyon yapıldı.

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen kişilerin ikametlerine operasyon yapıldı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ekipleri aldıkları bir istihbaratı değerlendirdi. Ege Mahallesi ve İkiçeşmelik Mahallesi'nde bulunan iki ayrı ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi. H.A., İ.Ö. ve H.B. ekipler tarafından gözaltına alındı. Yapılan aramada ise bir miktar kristal diye tabir edilen metamfetamin madde, bir miktar esrar maddesi, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 6 fişek ele geçirildi. Şüpheliler yapılan sorgulamanın ardından adli makamlara sevk edildi. H.A. ve İ.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken H.B. isimli şahıs adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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