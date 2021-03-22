Son dakika haber... 19 yıl sonra hapisten çıkan babasının katilini öldürttü
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Son dakika haber... 19 yıl sonra hapisten çıkan babasının katilini öldürttü

22.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:34

Son dakika haberler: 19 yıl sonra hapisten çıkan babasının katilini öldürttü Adana'da, 19 yıl önce babasını öldüren şahsı cezaevinden çıktıktan sonra sokak ortasında öldürten şahıs tutuklandı Olayda tetiği çeken ve ona yardım eden iki zanlı da tutuklandı Adana'da bir kişi, 19 yıl önce babasını öldüren şahsı...

19 yıl sonra hapisten çıkan babasının katilini öldürttü

Adana'da, 19 yıl önce babasını öldüren şahsı cezaevinden çıktıktan sonra sokak ortasında öldürten şahıs tutuklandı

Olayda tetiği çeken ve ona yardım eden iki zanlı da tutuklandı

ADANA - Adana'da bir kişi, 19 yıl önce babasını öldüren şahsı cezaevinden çıktıktan sonra sokak ortasında öldürttüğü iddiasıyla tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 9 Mart'ta saat 15.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Nuhman Yücel'e (41), arkasından yaklaşan bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği Yücel, kanlar içinde yere yığılırken saldırganlar ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yücel, kaldırıldığı özel bir hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Nuhman Yücel'in husumetli olabileceği kişiler üzerinde değerlendirme yaptı. Cinayet dedektifleri, Yücel'in 2002'de Necat Değer'i öldürdüğü ve bu nedenle kaldığı cezaevinden birkaç ay önce tahliye olduğunu belirledi. Araştırmasını derinleştiren polis, cinayeti Necati Değer'in oğlu Yılmaz B.'nin anne ve baba ayrı olduğu için annesinin kızlık soyadını almış olabileceğini bu nedenle baba ve oğulun soyadlarının farklı işlenmiş olabileceğini değerlendirdi. Adresi belirlenen şüpheli Yılmaz B., evine yapılan baskında gözaltına alındı. Yılmaz B.'yi sorguya alan polis, silahlı saldırıyı kuzenleri Veysi B. (29), Abdulkadir B. ve arkadaşları Arda G. düzenlediğini tespit etti. Bunun üzerine adreslerine yapılan baskınla Veysi ile Abdulkadir B. de gözaltına alınırken, Arda G.'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Emniyete götürülen şüpheliler, cinayeti Arda G.'nin işlediğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz ile kuzenleri Veysi ve Abdulkadir B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son dakika haber... 19 yıl sonra hapisten çıkan babasının katilini öldürttü
Son dakika haber... 19 yıl sonra hapisten çıkan babasının katilini öldürttü
Son dakika haber... 19 yıl sonra hapisten çıkan babasının katilini öldürttü
Son dakika haber... 19 yıl sonra hapisten çıkan babasının katilini öldürttü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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