Son dakika haber | 19 Mayıs'ta trafik kazası: 1 yaralı

SAMSUN (İHA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Pazar Mahallesi Atatürk Bulvarı Fatih Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Ahmet Şimşek (25) idaresindeki 55 AHM 39 plakalı otomobil, Huzur Sokak'tan Atatürk Bulvarı'na çıkış yapan Dursun Yaman'ın (74) kullandığı 55 YA 076 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada yaralanan Dursun Yaman, 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

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