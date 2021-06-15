Son dakika haber: 182'nci yaşını kutlayan Jandarmadan Kırıkkale'de çocuklara doğum günü sürprizi
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Son dakika haber: 182'nci yaşını kutlayan Jandarmadan Kırıkkale'de çocuklara doğum günü sürprizi

Son dakika haber: 182'nci yaşını kutlayan Jandarmadan Kırıkkale'de çocuklara doğum günü sürprizi
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yıl dönümü dolayısıyla köylerde yaşayan 14 çocuğa doğum günü sürprizi yaptı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yıl dönümü dolayısıyla köylerde yaşayan 14 çocuğa doğum günü sürprizi yaptı.

Jandarma ekibi, doğum tarihleri jandarmanın kuruluş tarihi olan 14 Haziran'a denk gelen 14 çocuğun evlerine gitti.

Kapılarında ellerinde pastayla ekipleri gören çocuklar şaşkınlık yaşadı.

Daha sonra mumlara üfleyerek kendileri için hazırlanan doğum günü pastalarını kesen çocuklar sürpriz karşısında sevindi.

Jandarma ekibi, doğum gününü kutladıkları çocuklara hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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