Son dakika haber! 18 yıllık faili meçhul cinayetle ilgili 10 kişi yakalandı Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, iş adamı Mustafa Yılmaz'ın 18 yıl önce darbedilerek öldürülmesine ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, iş adamı Mustafa Yılmaz'ın 18 yıl önce darbedilerek öldürülmesine ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 30 Ağustos 2002'de Tütünçiftlik Polis Merkezi Amirliğine ailesi tarafından Mustafa Yılmaz hakkında kayıp ihbarında bulunulması üzerine yürütülen araştırma ve aramalarda kişinin bulunamaması üzerine yetkili mahkeme tarafından 2009 yılında gaiplik kararı verilerek dosya kapandı.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, faili meçhul cinayet olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında dosya yeniden ele alınarak soruşturma derinleştirildi.

Geçmişteki çelişkili ifadelerden yola çıkan ekipler, çalışmalar sonucu Mustafa Yılmaz'ın öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla Kocaeli, Konya ve Karabük'te eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda S.S, A.S, R.S, İ.K, O.K, N.T, B.D, E.A, M.S. ve C.D'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, Mustafa Yılmaz'ın iş yerinde evli bir kadınla ilişkisi olduğunu, kadının kocasının Konya'dan akrabalarını çağırarak bir süre haber alamadığı eşinin bulunması için 3 kişiyle anlaştığını öne sürdüğü belirtildi.

Kadının kocası ve akrabaları ile diğer 3 kişinin, Mustafa Yılmaz'ı kendi aracıyla kaçırarak Körfez ilçesi İlimtepe'de bir göletin yanında darbettikleri, daha sonra Yılmaz'ı aracında yakarak, aracı uçuruma ittikleri belirlendi.

Polis ve jandarma ekipleri, bölgede yaptıkları aramalarda, aracın plakasını ve bazı parçalarını buldu ancak cesede rastlanmadı.

Yüksek, ağaçlık ve engebeli arazi nedeniyle aramaların güçlükle devam ettiği bildirildi.

Bölgeye götürülen şüphelilerin, olayı anlattıkları öğrenildi.

Kaynak: AA