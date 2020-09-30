Son dakika haber! 18 yıl önce işlenen cinayetin firari sanığı yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 18 yıl önce işlenen cinayetin firarisi olarak aranan O.Ö. (51), polis ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalandı.