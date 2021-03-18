Son dakika haber... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü
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Son dakika haber... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

18.03.2021 17:01 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:31
Son dakika haber... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

Son dakika haberleri... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Ünye ilçesinde çeşitli programlar düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Ünye ilçesinde çeşitli programlar düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında Merkez Büyük Camisi'nde sabah namazı buluşması ve şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende ise anıta çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Protokol üyeleri, Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan şehit Bahriye Er Mustafa Nal ve şehit polis memuru Haluk Abdi Uğurtaş'ın kabrini ziyaret etti.

Şehit mezarlarına karanfil bırakılan programda, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Programlara, Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Bünyamin Dönmez, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş ile daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit aileleri ve yakınları da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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