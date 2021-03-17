Son dakika haber | 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü
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Son dakika haber | 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

17.03.2021 14:07 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:10
Son dakika haber | 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

Son dakika haberi... Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Hidayet Türkoğlu, "106 yıl önce bugün milletimiz şanlı bir destan yazmış, dönemin en donanımlı ordularını Çanakkale'de dize getirmiştir. Çanakkale Zaferi, tarihin akışını değiştirmekle kalmayarak; bu topraklarda birlik ve beraberlik duygularını yeniden filizlendirmiş, Kurtuluş Savaşı'mıza ilham veren mücadele ruhunun doğuşuna vesile olmuştur." diye görüş belirtti.

"Çanakkale ruhu, ülkemiz ve milletimiz için çalışırken her daim rehberimiz, vatanımıza karşı beslediğimiz sorumluluk duygusunun kaynağıdır." ifadesini kullanan Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Yurdun her yerinden vatan için cepheye koşan yüz binlerce kahraman, 'Çanakkale geçilmez' sözünü bütün dünyanın hafızasına silinmez biçimde kazıyarak tarihimizde bir gurur abidesi olarak yerlerini almıştır. Bu düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyor; bu toprakları bizlere vatan olarak emanet eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı şükranla anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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