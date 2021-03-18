Son dakika haber: 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
Son dakika haberleri: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
Belediye önünde düzenlenen tören, çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinde devam eden törende TOKİ Anadolu Lisesince hazırlanan Çanakkale şehitleri konulu sinevizyon gösterimi sunuldu.
Tören, öğrencilerin oratoryo gösterisiyle program sona erdi.
Törene Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, kurum amirleri, gazi ve şehit yakınları katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven